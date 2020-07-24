Son dakika haberi | Tatvan Devlet Hastanesi ek hizmet binası inşaatı devam ediyor Gelen son dakika haberine göre Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi ek hizmet binasının tadilat ve güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi ek hizmet binasının tadilat ve güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, 2021'de bitirilmesi planlanan 50 yataklı Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nin ek hizmet binasının 30 Ekim 2020'de tamamlayarak hizmete açılmasının hedeflendiğini belirtti.

Taşar, yaptığı açıklamada, hastanenin ek hizmet binasının güçlendirme çalışmalarında "Jet Karot" zemin iyileştirme yönteminin uygulandığını kaydetti.

Binanın 30 santimetre eninde toplam 47 perde beton ve 90 santimetre genişliğindeki kolonlar ile güçlendirildiğini vurgulayan Taşar, şunları kaydetti:

"İzolasyon ve çatı yapılacak. Güçlendirme çalışması sonrası binaya güzel bir görsel kazandırmak için tamamen kaplama yapılacak. Çevre duvarı perde beton olarak yapıldı ve çevre düzeni ile peyzaj çalışması tamamlanacak. Hastane bahçesinde ayrıca çocuk kreşi binası da inşa ediliyor. Hastanede 11 poliklinik, çocuk ve yetişkin acil servisleri olmak üzere 2 acil, 13 müşahede bölümü, yoğun bakım, palyatif ve ameliyathane bölümleri bulunuyor."

Kaynak: AA