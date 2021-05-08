Son dakika haberi! Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
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Son dakika haberi! Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Son dakika haberi! Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım İlçesi Derecik Mahallesi'mde saat 20.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan S.K. bacağından yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan S.K. tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen A.B. özel araçla olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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