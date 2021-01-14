Son dakika haberi: Samsun'da jandarmadan Ziraat Odasına ziyaret

Edinilen son dakika haberine göre Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret etti.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret etti.

Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü ile görüşen ekipler, kentteki traktör kazalarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Odaya kayıtlı 8 bin 425 üye çiftçi ile 1263 muhtara, mesaj bilgilendirme sistemi aracılığı ile "traktör kazalarından ölüm ve yaralanmaların ana nedeninin traktörlerde takılması zorunlu olan koruma demirinin sürücüler tarafından sökülmesi" uyarısının bulunduğu mesaj gönderildi.

Jandarma ekipleri, ayrıca geceleri kara yolunda seyir halinde olan traktör römorklarına 30×30 santimetre ebadında üçgen reflektör takılmasının görünürlük ve kazaların önlenmesi açısından çok önemli olduğunu paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek