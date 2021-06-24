Son dakika haberi: Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Afganistan'da artan şiddettin Pakistan ve İran'ı etkilediğini belirtti

Son dakika haberi... Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Afganistan'da artan şiddetten endişe duyduklarını ve bu ülkedeki huzursuzluğun Pakistan ve İran'ı etkilediğini bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Afganistan'da artan şiddetten endişe duyduklarını ve bu ülkedeki huzursuzluğun Pakistan ve İran'ı etkilediğini bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'ın Afganistan Özel Temsilcisi Muhammed İbrahim Taherian ile başkent İslamabad'daki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya gelen Bakan Kureyşi, Afganistan'da artan şiddetin bu ülkede barış istemeyenleri güçlendireceğini belirtti.

Kureyşi, Afganların liderliği ve sahipliği aracılığıyla müzakere edilmiş siyasi uzlaşının Afganistan'da arzu edilen sürdürülebilir barış ve istikrara ulaşmada yardımcı olacağını vurgulayarak, Afganistan'daki çatışmada askeri bir çözümün olmadığına işaret etti.

Afganistan'da artan şiddetten endişe duyduklarına dikkat çeken Kureyşi, bu ülkedeki istikrarsızlığın Pakistan ve İran'ı da etkilediğinin altını çizdi.

Kureyşi, Afgan tarafların barış fırsatını değerlendirmelerinin ve bu kapsamdaki uluslararası desteği kullanmalarının önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı