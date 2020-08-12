Son dakika haberi | Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınları söndürüldü
Son dakika haberine göre Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu 15 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.
12.08.2020 19:49 | Son Güncelleme: 12.08.2020 19:55
Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu 15 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Menteşe, Ula, Köyceğiz, Dalaman ve Fethiye ilçelerindeki 15 farklı ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.
Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgelere, helikopter, arazöz ve yangın söndürme işçileri sevk edildi. Yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Öte yandan Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi Bademlik mevkisinde, iki ayrı noktadaki otluk alanda çıkan yangın da itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
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Kaynak: AA