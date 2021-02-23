Son dakika haberi: MSB: Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi: MSB: Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

23.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:58
Son dakika haberi: MSB: Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Keşif ve gözetleme vasıtalarımızın Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız azimli ve kararlı şekilde devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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