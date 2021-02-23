Son dakika haberi: MSB: Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
23.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:58
Son dakika gündem haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Keşif ve gözetleme vasıtalarımızın Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız azimli ve kararlı şekilde devam edecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan