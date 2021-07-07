Son dakika haberi: Mardin'de Suriye'den açılan ateş sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
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Son dakika haberi: Mardin'de Suriye'den açılan ateş sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Son dakika haberi: Mardin'de Suriye'den açılan ateş sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Suriye'den açılan ateş sonucu bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Suriye'den açılan ateş sonucu bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şenyurt sınır hattında devriye halinde olan askeri araca Suriye'den ateş açıldı.

Saldırıda vücuduna mermi isabet eden sürücü Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı ile direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrilen araçtaki 3 asker yaralandı.

Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan 4 askerden Çifcibaşı, müdahaleye rağmen şehit oldu.

Yaralı 3 askerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi: Mardin'de Suriye'den açılan ateş sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Son dakika haberi: Mardin'de Suriye'den açılan ateş sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Son dakika haberi: Mardin'de Suriye'den açılan ateş sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Son dakika haberi: Mardin'de Suriye'den açılan ateş sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

Mardin'de askeri araca yapılan saldırı sonucu 1 askerimiz şehit oldu
Mardin'de askeri araca yapılan saldırı sonucu 1 askerimiz şehit oldu
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