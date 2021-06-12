Son dakika haberi: Lüks otomobil çetesine "22 ayar" operasyonu
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Son dakika haberi: Lüks otomobil çetesine "22 ayar" operasyonu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Başkentte ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını, yurt dışından getirdikleri lüks otomobillere kopyalayarak piyasaya sürdüğü belirlenen suç örgütü, polisin "22 ayar" isimli operasyonuyla çökertildi.

Başkentte ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını, yurt dışından getirdikleri lüks otomobillere kopyalayarak piyasaya sürdüğü belirlenen suç örgütü, polisin "22 ayar" isimli operasyonuyla çökertildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalarda, yurt dışından Türkiye'ye usulsüz şekilde araç getirip sattığı öne sürülen suç örgütünün izine ulaştı.

Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından elebaşılığını kuyumcu 2 kardeşin yaptığı suç örgütü üyelerine yönelik Ankara merkezli 3 ilde "22 ayar" ismi verilen operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kuyumcu kardeşler Cemal Ö. ve Ömer Ö. ile C.Ö, B.Y, B.A. ve R.D. gözaltına alındı. Zanlıların yurt dışından getirdikleri 22 araca ise el konuldu.

Zanlıların, Edirne'den Türkiye'ye soktukları otomobilleri, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarıyla değiştirip sattıkları belirlendi. Suç örgütü üyelerinin 22 lüks otomobilin satışından yüklü miktarda kazanç elde ettikleri saptandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cemal Ö. ile Ömer Ö. tutuklandı. Diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi: Lüks otomobil çetesine '22 ayar' operasyonu
Son dakika haberi: Lüks otomobil çetesine '22 ayar' operasyonu
Son dakika haberi: Lüks otomobil çetesine '22 ayar' operasyonu
Son dakika haberi: Lüks otomobil çetesine '22 ayar' operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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