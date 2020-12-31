KIRKLARELİ - Kumar oynatılan evin kapısını "Pizza getirdim" diyerek açtıran polis 2 kişiyi suçüstü yakaladı
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KIRKLARELİ - Kumar oynatılan evin kapısını "Pizza getirdim" diyerek açtıran polis 2 kişiyi suçüstü yakaladı

31.12.2020 00:05 | Son Güncelleme: 31.12.2020 00:29

Kırklareli'nde kumar oynatıldığı tespit edilen eve kurye kılığında gidip "Pizza getirdim." diyerek kapının açılmasını sağlayan polis ekibi 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kırklareli'nde kumar oynatıldığı tespit edilen eve kurye kılığında gidip "Pizza getirdim." diyerek kapının açılmasını sağlayan polis ekibi 2 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Karacaibrahim Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kurye gibi davranan ve kapının "Pizza getirdim" diyerek açılmasını sağlayan ekipler evde kumar oynandığını tespit etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini de ihlal ederek kumar oynayan M.E. ve S.Ö. gözaltına alındı.

KIRKLARELİ - Kumar oynatılan evin kapısını 'Pizza getirdim' diyerek açtıran polis 2 kişiyi suçüstü yakaladı
KIRKLARELİ - Kumar oynatılan evin kapısını 'Pizza getirdim' diyerek açtıran polis 2 kişiyi suçüstü yakaladı
KIRKLARELİ - Kumar oynatılan evin kapısını 'Pizza getirdim' diyerek açtıran polis 2 kişiyi suçüstü yakaladı
KIRKLARELİ - Kumar oynatılan evin kapısını 'Pizza getirdim' diyerek açtıran polis 2 kişiyi suçüstü yakaladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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