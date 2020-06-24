Son dakika haberi: Kulp'ta asfaltlama çalışması başlatıldı Son dakika güncel haberi: Kulp'ta yol çalışması başlatıldı.

Kulp'ta yol çalışması başlatıldı.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mustafa Gözlet'in girişimleri sonucunda, Karayolları 9. BölgeMüdürlüğü ekipleri, Kulp-Diyarbakır yolu üzerindeki Turgut Özal Bulvarında asfaltlama ve kaldırım düzenleme çalışması yapıyor.

Kaymakam Gözlet, 2,5 kilometrelik yolun asfaltlanacağını belirterek, "800 metre orta refüj ve aydınlatma, yol boyunca kaldırım ve ağaçlandırma yapılacak. Ayrıca İlçemizdeki görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve elektrik iletimini daha güvenli hale getirmek amacıyla elektrik hatlarının yer altına alınma çalışmalarına başlandı." dedi.

Kaynak: AA