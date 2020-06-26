Son dakika haberi... Kırklareli'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon Son dakika haberleri: Kırklareli'de tarihi eser kaçakçılarına yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'de tarihi eser kaçakçılarına yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçunu işleyen şüphelilere karşı yapılan operasyonda şüpheli 2 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 211 adet gümüş ve bronz sikke, 11 adet tarihi obje, 5 adet tarihi yüzük, 2 adet tarihi mühür, 1 adet bronz heykel ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA