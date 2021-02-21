Son dakika haberi: Kepçeyle tarihi eser arayan 7 şüpheliye suçüstü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Kepçeyle tarihi eser arayan 7 şüpheliye suçüstü

21.02.2021 13:56 | Son Güncelleme: 21.02.2021 14:01
Son dakika haberi: Kepçeyle tarihi eser arayan 7 şüpheliye suçüstü

Son dakika gündem haberine göre AYDIN'ın Karacasu ilçesinde kepçeyle kaçak tarihi eser kazısı yaptıkları belirlenen 7 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde kepçeyle kaçak tarihi eser kazısı yaptıkları belirlenen 7 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kepçe başta olmak üzere şüphelilerin kullandıkları bütün malzemelere el konuldu. Olay, bugün sabah saatlerinde kırsal Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hıdır İlyas mevkiinde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgede önlem alan jandarma ekipleri, kepçeyle kazı yapan 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Kaçak kazıda kullanılan kepçe, adaptör, kayıt kutusu, 26 metrelik yılan kamera, monitör, adaptör şarj cihazı ve aydınlatma kablosuna el konuldu. Kaçak kazı yapan; M.Y. (43), Y.G. (45), M.K. (40), A.R.A. (46), S.Y. (53), M.Ç., (51) ve Ş.K. (24) adlı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.


Son dakika haberi: Kepçeyle tarihi eser arayan 7 şüpheliye suçüstü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Fuat Oktay Kadir Topbaş Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan İrem Derici Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Aykut Kocaman Sergen Yalçın Osman Özköylü Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler İzmir Muğla Şehit İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Kepçeyle tarihi eser arayan 7 şüpheliye suçüstü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 14:04:18. #1.15#
title