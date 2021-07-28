Son dakika haberi | Kastamonu'da jandarmanın yol kontrolünde uyuşturucunun etkisinde olduğu belirlenen iki zanlı gözaltına alındı

Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'da yol kontrolünde durdurulan araçta, uyuşturucunun etkisinde olduğu tespit edilen iki şüpheli yakalandı.