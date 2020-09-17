Kağıthane'de silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
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Kağıthane'de silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Kağıthane'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

17.09.2020 00:07 | Son Güncelleme: 17.09.2020 00:27

Kağıthane'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane Caddesi'nde motosikletli 2 kişi, kaldırımda oturan 2 kişiye tabancayla ateş açtı. Karşılık verilen saldırıda 2 kişi yarandı.

Yaralılardan biri kendi imkanlarıyla Kağıthane Devlet Hastanesine giderken, diğer yaralı ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Güvenlik şeridiyle kapatılan alanda incelemelerde bulunan polis ekipleri, bir evin penceresine de kurşun isabet ettiğini belirledi.

Polis, motosikletle kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kağıthane'de silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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