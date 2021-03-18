Son dakika haberi... Japonya'dan mutasyon korona virüse karşı yeni önlem
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Son dakika haberi... Japonya'dan mutasyon korona virüse karşı yeni önlem

18.03.2021 09:29 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:34
Son dakika haberi... Japonya'dan mutasyon korona virüse karşı yeni önlem

Edinilen son dakika haberine göre Japonya'da hükümet Covid-19'un farklı mutasyonlarının yayılmasını önlemek amacıyla Cumartesi gününden itibaren Estonya, Çekya, Pakistan, Macaristan, Polonya, Lüksemburg ve Lübnan'dan dönen yolculara yönelik ek karantina tedbirlerinin uygulanacağını açıkladı.

Japonya'da hükümet Covid-19'un farklı mutasyonlarının yayılmasını önlemek amacıyla Cumartesi gününden itibaren Estonya, Çekya, Pakistan, Macaristan, Polonya, Lüksemburg ve Lübnan'dan dönen yolculara yönelik ek karantina tedbirlerinin uygulanacağını açıkladı.

Covid-19'un İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan mutasyonları dünya kamuoyunu alarma geçirirken, Japonya'da hükümet daha bulaşıcı olduğu belirtilen söz konusu virüs tiplerinin yayılışını önlemek üzere yeni tedbir kararı aldı. Çoğu Avrupa'dan olmak üzere 7 ülkeden gelen yolculara yönelik sınır tedbirlerinin sıkılaştırılacağı açıklandı. Cumartesi günü yürürlüğe girecek olan uygulamanın Estonya, Çekya, Pakistan, Macaristan, Polonya, Lüksemburg ve Lübnan'dan gelenleri kapsayacağı belirtildi. Varıştan önceki 72 saat içinde yapılan Covid-19 testinden negatif sonuç ibraz etme ve Japonya'ya girişte test yaptırma gibi önlemlere ek olarak yolculardan belirlenen bir tesiste tedbir karantinasına girmelerinin ve 3. günde yeniden test olmalarının isteneceği ifade edildi.

3. günde yapılacak testte negatif sonuç verecek yolcuların toplu taşıma araçlarını kullanmadan karantinayı terk edebileceği, buna rağmen şahıslardan 14 gün süreyle kendilerini toplumdan izole etmelerinin talep edileceği açıklandı.

Son gelişme ile birlikte Japonya'nın Covid-19 mutasyonları nedeniyle daha sıkı karantina tedbirlerine tabi tuttuğu ülkelerin sayısı 24'e yükseldi.

Mutasyon vakalar artıyor

Japonya'da Covid-19'un farklı mutasyonlarından enfekte olan kişilerin sayısı 399'a yükselmişti. Ülkedeki toplam korona virüs vaka sayısı ise 451 bin 984'e ulaşmış, can kaybı sayısı da 8 bin 738 olarak açıklanmıştı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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