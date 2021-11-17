Son dakika haberi: İran'ın nükleer silah için yeniden santrifüj parçaları üretmeye başladığı iddiası - Haberler
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Son dakika haberi: İran'ın nükleer silah için yeniden santrifüj parçaları üretmeye başladığı iddiası

AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: İran'ın nükleer silah için yeniden santrifüj parçaları üretmeye başladığı iddiası

Son dakika haber... İran'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) aylardır izleyemediği veya erişemediği bir sahada gelişmiş nükleer santrifüjleri için ekipman üretimine yeniden başladığı iddia edildi.

İran'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) aylardır izleyemediği veya erişemediği bir sahada gelişmiş nükleer santrifüjleri için ekipman üretimine yeniden başladığı iddia edildi.

Wall Street Journal gazetesinin batılı diplomatlara dayandırdığı haberinde, İran'ın Viyana'da devam eden görüşmelere rağmen Tahran'ın batısındaki Karaj'daki kentinde bir montaj fabrikasında Ağustos ayı sonlarından bu yana sınırlı bir ölçekte çalışmaya yeniden başladığı ileri sürüldü.

Haber de, o zamandan beri üretiminin hızlandırıldığı ve daha gelişmiş santrifüjler için bilinmeyen sayıda rotor ve körük üretimine başlandığı iddia edildi.

Diplomatlar, İran'ın ağustos ayının sonundan bu yana önemli miktarda santrifüj parçası ürettiğini ileri sürerken, diplomatlardan biri, en az 170 gelişmiş santrifüj için parça üretildiğini iddia etti.

Ayrıca, haber de, Tahran'ın gelişmiş santrifüjler için ekipman üretimine başladığı alana UAEA'ın erişiminin olmadığı ve ajansın burayı izleyemediği öne sürüldü.

Diplomatlar, Tahran'ın yeniden nükleer silah programına yönelmesi durumda üretilen santrifüj parçalarını gizlice nakledebileceğinden endişe edildiği iddiasında bulundu.

Santrifüjler, zenginleştirilmiş uranyumu ya sivil kullanım için ya da nükleer silahlar için daha yüksek saflık seviyelerine çıkarmak için kullanılıyor.

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AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri

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