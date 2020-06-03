Son dakika haberi: Hrant Dink Vakfına yönelik tehdit
Son dakika haberi: Vakıflar Genel Müdürlüğü, Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehditlerin; birlik ve beraberliğe yapıldığı ve kardeşliğin hedef alındığını bildirildi.
03.06.2020 21:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 21:47
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehditlerin; birlik ve beraberliğe yapıldığı ve kardeşliğin hedef alındığını bildirildi.
Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vakıf hukukunun her daim koruyucusu olunduğu belirtildi.
Açıklamada, "Hrant Dink Vakfı'na yapılan tehditler; birlik ve beraberliğimize yapılmış, kardeşliğimiz hedef alınmıştır. Vakfımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kötülükle hep birlikte ve sağduyu ile mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulunuldu.
Kaynak: AA