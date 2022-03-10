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Son dakika haberi | Haramidere'de metrobüs kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bir son dakika haberine göre Haramidere'de metrobüs kazası: 4 yaralı Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan metrobüsün yolcu indiren metrobüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı Haramidere'de kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği metrobüs, yolcu indiren metrobüse çarptı.

Haramidere'de metrobüs kazası: 4 yaralı

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan metrobüsün yolcu indiren metrobüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

İSTANBUL - Haramidere'de kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği metrobüs, yolcu indiren metrobüse çarptı. Kazada yaralanan 4 yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza 12.40 sıralarında Haramidere durağında meydana geldi. Haramidere sanayi mevkiinde karın etkisiyle kayganlaşan yolda duramayan metrobüs, yolcu indiren başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazaya neden olan metrobüsteki 4 yolcu yaralandı. Metrobüs hattında kısa süreli yoğunluk oluşurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada hasar gören metrobüslerin olay yerinden kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Son dakika haberi | Haramidere'de metrobüs kazası: 4 yaralı

Son dakika haberi | Haramidere'de metrobüs kazası: 4 yaralı

Son dakika haberi | Haramidere'de metrobüs kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - 3. Sayfa

Metrobüs Kazası, Metrobüs, 3. Sayfa, Haberler

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