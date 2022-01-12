Son dakika haberi! Güney Afrika Parlamentosundaki yangınla ilgili şüpheli, 30 gün gözetim altında olacak - Haberler
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Son dakika haberi! Güney Afrika Parlamentosundaki yangınla ilgili şüpheli, 30 gün gözetim altında olacak

Son dakika haberi! Güney Afrika Parlamentosundaki yangınla ilgili şüpheli, 30 gün gözetim altında olacak
AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Güney Afrika Parlamentosundaki yangını çıkarmakla suçlanan ve paranoid şizofreni teşhisi koyulan Zandile Mafe, ruhsal durumunun incelenmesi için 30 gün gözetime tabi tutulacak.

Güney Afrika Parlamentosundaki yangını çıkarmakla suçlanan ve paranoid şizofreni teşhisi koyulan Zandile Mafe, ruhsal durumunun incelenmesi için 30 gün gözetime tabi tutulacak.

Cape Town Sulh Ceza Mahkemesi, daha önce paranoid şizofreni teşhisi koyulan Mafe'nin yargılanmaya uygun olup olmadığını belirlemek için Valkenberg Hastanesinde 30 gün gözetim altında bulunmasına karar verdi.

Mafe, 2 Ocak'ta parlamentoda çıkan yangınla ilişkili olarak Parlamento binasına izinsiz giriş, kundaklama, hırsızlık ve terör suçlamasıyla yargılanıyor.

Parlamento bölgesi çevresinde yaşayan bir evsiz olan Mafe, yangının hemen ardından polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Mafe, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Paranoid şizofreni teşhisi koyulan Mafe'nin bir sonraki duruşması, 11 Şubat'ta yapılacak.

Ulusal Meclis, çalışmalarını parlamento binasının yangından etkilenmeyen kısmında sürdürecek

Parlamento Sözcüsü Moloto Mothapo, Ulusal Meclisin, çalışmalarına, bir sonraki duyuruya kadar Parlamento binasının yangından etkilenmeyen bir bölümünde devam edeceğini duyurdu.

Buna göre, Ulusal Meclis toplantıları, binanın en eski toplantı salonlarından biri olan, 170 kişi kapasiteli tarihi Ümit Salonu'nda yapacak.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

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