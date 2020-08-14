Son dakika haberi: Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika gündem haberi... Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
14.08.2020 19:07 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:42
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Muhammed Alito (26) yönetimindeki 27 MA 1671plakalı otomobil, İslahiye-Hassa kara yolunun Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarparak durdu.
Kazada yaralanan Alito, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: AA