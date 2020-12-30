Son dakika haberi! Esenyurt'ta Afrikalılar ile vatandaşlar arasında tekme tokat gürültü kavgası kamerada
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Son dakika haberi! Esenyurt'ta Afrikalılar ile vatandaşlar arasında tekme tokat gürültü kavgası kamerada

30.12.2020 11:42 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:02

Son dakika haberlerine göre Esenyurt'ta Afrikalılar ile vatandaşlar arasında tekme tokat gürültü kavgası kamerada Esenyurt'ta Afrikalı vatandaşların gürültü çıkardığı iddiası üzerine apartmandaki diğer vatandaşlarla kavga çıktı.

Esenyurt'ta Afrikalılar ile vatandaşlar arasında tekme tokat gürültü kavgası kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta Afrikalı vatandaşların gürültü çıkardığı iddiası üzerine apartmandaki diğer vatandaşlarla kavga çıktı. Ortalığın karıştığı kavga anı saniye saniye kaydedildi.

Olay akşam saatlerinden Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre apartman dairesinde Afrikalılar tarafından gürültü çıkarıldı. Duruma sinirlenen vatandaşlar gürültü yapan Afrikalılar ile tartışmaya başladı. Apartmanda çıkan tartışma sokak ortasında kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi kavgayı ayırarak tarafları polis merkezine götürdü. Polis olayla ilgili işlem gerçekleştirdi. Sokak ortasındaki kavga anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Son dakika haberi! Esenyurt'ta Afrikalılar ile vatandaşlar arasında tekme tokat gürültü kavgası kamerada
Son dakika haberi! Esenyurt'ta Afrikalılar ile vatandaşlar arasında tekme tokat gürültü kavgası kamerada
Son dakika haberi! Esenyurt'ta Afrikalılar ile vatandaşlar arasında tekme tokat gürültü kavgası kamerada
Son dakika haberi! Esenyurt'ta Afrikalılar ile vatandaşlar arasında tekme tokat gürültü kavgası kamerada
Son dakika haberi! Esenyurt'ta Afrikalılar ile vatandaşlar arasında tekme tokat gürültü kavgası kamerada
Son dakika haberi! Esenyurt'ta Afrikalılar ile vatandaşlar arasında tekme tokat gürültü kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

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