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Son dakika haberi... Erzurum merkezli 7 ilde terör örgütü DEAŞ'ın finans ağına yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Erzurum merkezli 7 ilde terör örgütü DEAŞ'ın finans ağına yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Erzurum merkezli 7 ilde, terör örgütü DEAŞ'ın finans ağına yönelik özel harekat polisleri desteğinde gerçekleştirilen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Erzurum merkezli 7 ilde, terör örgütü DEAŞ'ın finans ağına yönelik özel harekat polisleri desteğinde gerçekleştirilen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın finans ağı ve örgüt mensuplarına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma sonucu Erzurum'un yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kocaeli ve Şanlıurfa'da belirlenen çok sayıda adrese özel harekat polisleri desteğinde, eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, terör örgütüne finans sağladıkları ve örgütün para işlemlerini yürüttükleri belirlenen şüphelilerden 4'ü Erzurum'da, 4'ü İstanbul'da, ikisi Ankara'da, birer kişi de Antalya, İzmir, Şanlıurfa ve Kocaeli'nde yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda bir tabanca, bu silaha ait 22 mermi, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin tamamı soruşturmanın yürütüldüğü Erzurum'a getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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