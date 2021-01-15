Son dakika haberi | Denizli'de jandarma kış lastiği denetimi yaptı
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Son dakika haberi | Denizli'de jandarma kış lastiği denetimi yaptı

15.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:55
Son dakika haberi | Denizli'de jandarma kış lastiği denetimi yaptı

Son dakika gündem haberi: Denizli'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, il genelinde eş zamanlı olarak kış lastiği denetimi yaptı.

Denizli'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, il genelinde eş zamanlı olarak kış lastiği denetimi yaptı.

Ticari amaçla yük ve eşya taşımacılığı yapan araçların 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğunu denetleyen jandarma trafik timleri, aynı zamanda lastiklerin diş derinliklerinin mevzuata uygunluğunu da kontrol etti.

Kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlem uygulayan ekipler, vatandaşların trafikteki güvenliğinin sağlanması maksadıyla bu tür uygulamaların devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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