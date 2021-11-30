Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz."
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faiz sebep, enflasyon neticedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz."
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
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