Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz." - Haberler
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz."

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faiz sebep, enflasyon neticedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz."

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yabancı yatırımcılar için uzun vadeli yatırımların zamanıdır.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yabancı yatırımcılar için uzun vadeli yatırımların zamanıdır.

 Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar

Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri

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