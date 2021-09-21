Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a New York'ta otel önünde sevgi gösterisi

NEW YORK (İHA) - - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a New York'ta otel önünde sevgi gösterisi

NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta kaldığı otel önünde Türk vatandaşlarının sevgi gösterisi ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul toplantısı için geldiği ABD'nin New York kentindeki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, konakladığı otele geldiği sırada Türk vatandaşları tarafından coşkuyla karşılandı. Otel önünde "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları ile karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendini karşılayan çocukların sevgi gösterisi ile karşılaştı. Çocuklarla sohbet etmeyi ihmal etmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk vatandaşlarını selamlayarak otele geçti.