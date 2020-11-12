Son dakika haberi: Çalışma Genel Müdürü Önder: "Türkiye'de 2019 yılında çalışan çocuk sayısı 720 bin"
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Son dakika haberi: Çalışma Genel Müdürü Önder: "Türkiye'de 2019 yılında çalışan çocuk sayısı 720 bin"

12.11.2020 15:01 | Son Güncelleme: 12.11.2020 15:04
Son dakika haberi: Çalışma Genel Müdürü Önder:

Gelen son dakika haberlerine göre Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, TÜİK'in 2019 verilerine göre Türkiye'de 5-17 yaş grubundaki çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu belirtti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, TÜİK'in 2019 verilerine göre Türkiye'de 5-17 yaş grubundaki çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu belirtti.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı. Komisyon, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in sunumunu dinledi.

Yaptıkları çalışmalar ve projeler hakkında bilgi veren Önder, TÜİK'in 2019 verilerine göre Türkiye'de çalışan çocukların yüzde 30,8'inin tarım, yüzde 45,5'inin hizmet ve yüzde 23,7'sinin de sanayi alanında çalıştığını söyledi. Önder, "TÜİK'in 2019 verilerine göre Türkiye'de 5-17 yaş grubundaki çalışan çocuk sayısı 720 bin kişidir. Bu çocukların yüzde 70,6'sı erkek, yüzde 29,4'ü ise kız çocuklarından oluşmaktadır. Çalışan çocukların yüzde 79,7'si 15-17 yaş grubunda, yüzde 15,9'u 12-14 yaş grubunda ve yüzde 4,4'ü ise 5-11 yaş grubundadır." bilgisini paylaştı.

Çocuk işçiler ve sorunlarıyla ilgili uluslararası kurumlarla ortak projeler yaptıklarını ifade eden Önder, Avrupa Birliği ile Mevsimlik Tarımda Çocuk Haklarının Desteklenmesi Projesi'ni yürüttüklerini belirtti.

Bakanlık bünyesinde Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimleri kurduklarını anlatan Önder, "Bu birimle çocuk işçiliğiyle mücadele alanındaki faaliyetlerimizi daha aktif hale getirmek istiyoruz. Merkezi düzeyde üretilen politikaların yerel düzeydeki uygulanabilirliğini ve izlenebilirliğini arttırmak istiyoruz." diye konuştu.

Komisyon Başkanı Katırcıoğlu, siyasi kimliklerini dışarıda tutarak tamamen çocukların yararlarını esas alan bir bakış açısıyla çalıştıklarını vurguladı.

Sanayi tesislerinde çalışan çocuklardan mevsimlik işçi olarak çalışan çocuk ve ailelerine kadar geniş bir sahada çalışma yaptıklarını ifade eden Katırcıoğlu, yaptıkları tespitler neticesinde çözüm önerilerini rapora yansıtacaklarını söyledi.

Katırcıoğlu, çocuklarla ilgili çalışma yapan kurumları ziyaret ettiklerini, pandemi sürecinde uzaktan eğitimde ortaya çıkan aksaklıkları ele aldıklarını dile getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da çocuk işçiliğinin kaldırılması için yoksulluğun ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti. Çocuk işçiliğinin kaynağının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olduğuna dikkati çeken Tanal, bölgeler arasındaki ekonomik eşitsizliğin bu duruma neden olduğunu, buna bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de AK Parti'nin bütün bölgeler arasında ayrım yapmadan yatırımlarını sürdürdüğünü söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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