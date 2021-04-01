Cahit Durmaz'a FETÖ Davası'nda 3 yıl 9 ay hapis cezası
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Cahit Durmaz'a FETÖ Davası'nda 3 yıl 9 ay hapis cezası

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Cahit Durmaz'a FETÖ Davası'nda 3 yıl 9 ay hapis cezası

BİR elektrik şirketinin eski ortakları olan İsmail Ali Dağbaşı ve Cahit Durmaz'ın "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada, karar çıktı.

BİR elektrik şirketinin eski ortakları olan İsmail Ali Dağbaşı ve Cahit Durmaz'ın "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada, karar çıktı. Sanık Cahit Durmaz 'Örgüte bilerek ve isteyerek yardım' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ali Dağbaşı'nın ise  6 Temmuz 2020 tarihinde vefat etmesi nedeniyle davası düşürüldü.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Cahit Durmaz ve avukatları hazır bulundu. Karar davasında son savunması sorulan sanık Cihat Durmaz beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti sanık Durmaz hakkında "FETÖ silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırırken, yargılama aşamasında vefat eden sanık İsmail Ali Dağbaşı hakkındaki davanın ise düşmesine karar verdi.  DAVANIN GEÇMİŞİİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ iş dünyası yapılanmasına yönelik, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanık hakkında farklı suçlardan hapis cezası istenmişti.Mahkeme heyeti bazı sanıkların dosyasının ana davadan ayrılmasına ve yargılamanın yeni esasa kayıtlı dosyalar üzerinden devamına karar vermişti. 1 Eylül 2020 tarihinde görülen duruşmada Cahit Durmaz ile İsmail Ali Dağbaşı'nın dosyası ayrılmıştı. Yeni esas üzerinden devam eden davanın önceki celsesinde mütalaasını açıklayan savcı, sanık Cahit Durmaz'ın "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. 

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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