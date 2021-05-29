BAYRAMPAŞA VE TUZLA'DA UYUŞTURUCU İMAL EDİP, SATAN 2 KİŞİ YAKALANDI
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BAYRAMPAŞA VE TUZLA'DA UYUŞTURUCU İMAL EDİP, SATAN 2 KİŞİ YAKALANDI

BAYRAMPAŞA VE TUZLA'DA UYUŞTURUCU İMAL EDİP, SATAN 2 KİŞİ YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ali Çağlar TINBEK / Bayrampaşa ve Tuzla'da uyuşturucu imalatı ve satışı yapıldığı tespit edilen 2 adrese baskın düzenlendi.

Ali Çağlar TINBEK/ Bayrampaşa ve Tuzla'da uyuşturucu imalatı ve satışı yapıldığı tespit edilen 2 adrese baskın düzenlendi. 2 şüphelinin gözaltına alındığı baskınlarda 4 kilo 960 gram uyuşturucu ele geçirildi. 

Polis ekipleri, Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi ve Tuzla İçmeler Mahallesi'nde 2 ayrı adresle ilgili uyuşturucu satışı ve imalatı yapıldığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, ilk olarak Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'ndeki bir binanın çatı katına baskın düzenledi. Baskında Z.C. gözaltına alındı. Polis aynı gün Tuzla İçmeler Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine baskın yaptı. Burada da 

M.Y. isimli şüpheli gözaltına alındı. 2 adreste 4 kilo 846 gram bonzai, 2 hassas terazi, 3 mermi, aseton, 28 gram uyuşturucu, 1 vakum naylon ağız birleştirici cihaz, 86,6 gram metamfetamin, 3 ecstacy hap, 1 ruhsatsız silah, 1 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.Y.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirilirken, Z.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü: -----------------------Ele geçirilen uyuşturucu maddenin görüntüsü-Ele geçirilen silahların sergi fotoğrafı-Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin sergi fotoğrafı

-Genel ve detaylar


BAYRAMPAŞA VE TUZLA'DA UYUŞTURUCU İMAL EDİP, SATAN 2 KİŞİ YAKALANDI
BAYRAMPAŞA VE TUZLA'DA UYUŞTURUCU İMAL EDİP, SATAN 2 KİŞİ YAKALANDI
BAYRAMPAŞA VE TUZLA'DA UYUŞTURUCU İMAL EDİP, SATAN 2 KİŞİ YAKALANDI
BAYRAMPAŞA VE TUZLA'DA UYUŞTURUCU İMAL EDİP, SATAN 2 KİŞİ YAKALANDI
BAYRAMPAŞA VE TUZLA'DA UYUŞTURUCU İMAL EDİP, SATAN 2 KİŞİ YAKALANDI
BAYRAMPAŞA VE TUZLA'DA UYUŞTURUCU İMAL EDİP, SATAN 2 KİŞİ YAKALANDI
BAYRAMPAŞA VE TUZLA'DA UYUŞTURUCU İMAL EDİP, SATAN 2 KİŞİ YAKALANDI
BAYRAMPAŞA VE TUZLA'DA UYUŞTURUCU İMAL EDİP, SATAN 2 KİŞİ YAKALANDI
BAYRAMPAŞA VE TUZLA'DA UYUŞTURUCU İMAL EDİP, SATAN 2 KİŞİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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