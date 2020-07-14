Son dakika haberi... Başkan Doğru, sosyal tesisin temelini attı Son dakika güncel haberi: Araban Belediyesi, Esentepe kırsal Mahallesi'nde yapacağı modern sosyal tesisin temelini attı.

Araban Belediyesi, Esentepe kırsal Mahallesi'nde yapacağı modern sosyal tesisin temelini attı.

Gaziantep'in Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun temelini attığı Esentepe kırsal mahallesi sosyal tesisi tamamlandığında mahallede yaşanan taziye yeri sıkıntısı da ortadan kalkacak. Araban Belediyesi tarafından temeli atılarak inşaatına başlanan Esentepe Mahallesi Sosyal Tesisi inşaatının en kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.

Başkan Hasan Doğru gazetecilere yaptığı açıklamada, "Esentepe mahallemizde bu güne kadar bir sosyal tesis olmadığı için mahallede yaşayan vatandaşlarımız yıllardır büyük sıkıntılar yaşıyordu. Araban ilçesi Belediyesi olarak Esentepe kırsal mahallemizin girişindeki 430 metre kare inşaat alanı bulunan arsa üzerine bayan erkek girişi ayrı ayrı olmak üzere iki katlı inşa edilecek olan sosyal tesiste 110 metre kare imam evi, 1 mutfak ve 1 lavabo olmak üzere modern bir sosyal tesis inşaatına başladık" dedi.

Mahallemizde ikamet eden hayırsever vatandaşlarımızın da sosyal tesisimize katkı sağlayacakları sözünü verdiler diyen Doğru, "İnşaatımıza hayırsever vatandaşlarımızın yapacakları hayırlar için Araban Belediye Başkanı olarak şimdiden teşekkür ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA