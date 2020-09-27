Son dakika haberi... Azerbaycan lideri Aliyev: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak
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Son dakika haberi... Azerbaycan lideri Aliyev: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

27.09.2020 11:45 | Son Güncelleme: 27.09.2020 11:49
Son dakika haberi... Azerbaycan lideri Aliyev: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Son dakika dünya haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada Ermeni hedeflerinin Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğunu açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada Ermeni hedeflerinin Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğunu açıkladı. Aliyev "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına karşı ulusa seslendi. Aliyev, Azerbaycan Ordusu'nun saldırılara karşılık verdiğini ve Ermenistan'ın birçok askeri teçhizatının imha edildiğini açıkladı. Aliyev açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:  "Bu sabah, ağır toplar da dahil olmak üzere çeşitli silahlar kullanılarak yerleşim yerlerimize ve askeri mevzilerimize çeşitli yönlerden ateş edildi. Düşman ateşi sonucu sivil halk ve askerlerimiz arasında zayiat var, yaralılar var. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin! Kanları yerde kalmayacak. Azerbaycan Ordusu şu anda düşmanın askeri mevzilerine ateş ediyor. Bu saldırılar sonucunda düşmanın birçok askeri teçhizatı imha edildi. Bu, Ermeni faşizminin bir başka tezahürüdür"

"KENDİ ÖZ TOPRAKLARIMIZI SAVUNUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Aliyev "Ermenistan işgal ettiği topraklarımıza yasa dışı şekilde yerleşmeye çalışıyor. Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı.


Son dakika haberi... Azerbaycan lideri Aliyev: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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