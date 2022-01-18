Son dakika gündem: Otomobil dolandırıcılığı operasyonunda 12 kişi yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın ve İzmir'de kilometre sayaçlarıyla oynanan ağır hasarlı otomobilleri tamir ettirdikten sonra sahte ekspertiz raporlarıyla satarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı.

DİDİM, AYDIN (AA) - Aydın ve İzmir'de kilometre sayaçlarıyla oynanan ağır hasarlı otomobilleri tamir ettirdikten sonra sahte ekspertiz raporlarıyla satarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aldıkları otomobillerin hasarlı çıktığı ve kilometreleriyle oynandığı yönünde 38 kişinin şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Aydın ve İzmir'de teknik ve fiziki takibin ardından 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Ö.A, M.C, M.K, U.A, O.A, G.K, A.K, A.Ç, Y.Ç, S.A, M.K. ve Ö.K'yı gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda 2 kurusıkı tabanca, 103 tabanca fişeği, 4 bıçak, muşta ile çok sayıda dijital materyal ve evrak ele geçirildi.

Şüphelilerin suç örgütü kurarak ağır hasarlı ve yüksek kilometreli lüks otomobilleri tamir ettirip sayaçlarıyla oynadıkları ve sahte ekspertiz raporuyla internet sitesi üzerinden yüksek fiyata sattıkları iddia edildi.