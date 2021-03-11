Son dakika haberi: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üçüncü ünitesinin temel atma töreni Rusya'da yankı uyandırdı
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Son dakika haberi: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üçüncü ünitesinin temel atma töreni Rusya'da yankı uyandırdı

11.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:21
Son dakika haberi: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üçüncü ünitesinin temel atma töreni Rusya'da yankı uyandırdı

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de çevirim içi yöntemle katıldığı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinin temel atma töreni, Rus basınında geniş yer buldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de çevirim içi yöntemle katıldığı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinin temel atma töreni, Rus basınında geniş yer buldu.

Rus gazetesi Kommersant, Rus televizyon kanallarının da canlı yayınla aktardıkları töreni, "Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin ilk nükleer santralinin üçüncü bloğunun inşaatını başlattı" başlığıyla verdi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projede dördüncü güç ünitesinde temelin gelecek yıl atılacağı bilgisini verdiğine işaret edilirken, "Akkuyu, Türk-Rus iş birliğinin sembollerinden biridir. Nükleer santralin inşası, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağlamaya yönelik stratejik bir adımdır." ifadeleri aktarıldı.

Putin'in açıklamaları ise "Akkuyu NGS, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlanacağı 2023'te devreye alınacak. Projeye başlarken, Türk dostlarımız önümüze böyle bir hedef koydu. Sayın Erdoğan, bundan hep bahsetti. Dolayısıyla biz bu zamanlamayı tutturmaya büyük bir önem vermekteyiz." sözleriyle okuyuculara aktarıldı.

Rus İzvestiya gazetesinde, gelişme "Putin, Türkiye ve Rusya'nın Akkuyu'nun inşasındaki emeklerini övdü" başlığıyla verildi.

Putin'in "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili birtakım zorluklar bile Türkiye ve Rusya'nın projedeki çalışmalarını engelleyemedi" ifadeleriyle aktarılan haberde, Akkuyu NGS'nin yap-işlet-devret modelinin uygulandığı dünyadaki ilk nükleer santral projesi olduğuna işaret edildi.

Rus haber ajansı TASS'ın da "Putin ve Erdoğan, Türkiye'deki Akkuyu nükleer santralinin üçüncü bloğunun inşaatını başlattı" başlığıyla aktardığı haberde, Akkuyu NGS'nin Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) tarafından Akdeniz kıyısında bulunan Mersin'de inşa ettiği belirtildi.

Projede, son teknoloji güvenlik tedbirlerinin uygulandığı bilgisine de yer verilen haberde, çok sayıda Türk uzmanın da istihdam edildiği hatırlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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