Son dakika haberi | Ahmet Nur Çebi: Sportif direktörümüz Kazancı, teknik direktörümüz Karaveli

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - "3 kupa bir ekip işiydi"

"Menfaat elde edildiği iddia edilen kişilerin çıkıp, biz bunu kabul etmiyoruz demesi gerekir"

Karaveli genç oyuncu Emirhan İlkhan ile ilgili gelen soruya da şu yanıtı verdi: "Genç oyuncuyu A takıma çıkarma durumu, birden 8-10 tane oyuncuyu A takıma kanalize edemezsiniz. Emirhan İlkhan tam olarak hazır mıydı, değil miydi bilmiyorum. Biz Emirhan İlkhan'ı okyanusa attık farkında olmadan ama o okyanusta da yüzebileceğini bize gösterdi. Rizespor maçında farklı bir formasyonla sahadaydık. Bunun kararını da zaten Katar'da verdik."

Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Spor Haberleri

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