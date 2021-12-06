Son dakika haberi... Ağrı merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

AĞRI (AA) - Ağrı merkezli 3 ilde uyuşturucu kaçakçıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ya da kullananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 9 zanlının yakalanması için Ağrı ve Eleşkirt ilçesinin yanı sıra Antalya ve Erzurum'un Horasan ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 9 şüpheliden 8'i yakalandı. Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, farklı miktarlarda sentetik uyuşturucu, metamfetamin ve esrar ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.

Operasyonda, uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilerek yakalanan 14 şüpheli hakkında da yasal işlem yapıldı.

Bu zanlılarla birlikte bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar, metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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