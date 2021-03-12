Son dakika haberi! Ağrı'da kar ve buzlanma kazalara neden oldu.. 4 otobüs ve 3 tır kaza yaptı çok sayıda yaralı var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi! Ağrı'da kar ve buzlanma kazalara neden oldu.. 4 otobüs ve 3 tır kaza yaptı çok sayıda yaralı var

12.03.2021 22:55 | Son Güncelleme: 12.03.2021 23:00

Son dakika haberine göre Ağrı'da kar ve buzlanma kazalara neden oldu.

Ağrı'da kar ve buzlanma kazalara neden oldu.. 4 otobüs ve 3 tır kaza yaptı çok sayıda yaralı var

AĞRI - Ağrı'da etkili olan yoğun kar yağışı trafik kazalarına neden oldu.

Doğubayazıt ve Diyadin ilçeleri arasında İpek geçidi bölgesinde etkili olan tipi ve buzlanma sebebi ile birçok kaza meydana geldi. 4 otobüs ve 3 tır kaza yaptı.

Yolcu otobüsleri ve ağır vasıtaların karıştığı kazada çok sayıda yaralının olduğu yaralıların Ağrı ve bölge hastanelerine sevk edildiği öğrenildi.

Son dakika haberi! Ağrı'da kar ve buzlanma kazalara neden oldu.. 4 otobüs ve 3 tır kaza yaptı çok sayıda yaralı var
Son dakika haberi! Ağrı'da kar ve buzlanma kazalara neden oldu.. 4 otobüs ve 3 tır kaza yaptı çok sayıda yaralı var
Son dakika haberi! Ağrı'da kar ve buzlanma kazalara neden oldu.. 4 otobüs ve 3 tır kaza yaptı çok sayıda yaralı var
Son dakika haberi! Ağrı'da kar ve buzlanma kazalara neden oldu.. 4 otobüs ve 3 tır kaza yaptı çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET GENÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Hakan Yılmaz Ferhan Şensoy Hakan Taşıyan
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Ağrı'da kar ve buzlanma kazalara neden oldu.. 4 otobüs ve 3 tır kaza yaptı çok sayıda yaralı var - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 23:02:59. #1.14#
title