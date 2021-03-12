Son dakika haberi! Ağrı'da kar ve buzlanma kazalara neden oldu.. 4 otobüs ve 3 tır kaza yaptı çok sayıda yaralı var
12.03.2021 22:55 | Son Güncelleme: 12.03.2021 23:00
Son dakika haberine göre Ağrı'da kar ve buzlanma kazalara neden oldu.
Ağrı'da kar ve buzlanma kazalara neden oldu.. 4 otobüs ve 3 tır kaza yaptı çok sayıda yaralı var
AĞRI - Ağrı'da etkili olan yoğun kar yağışı trafik kazalarına neden oldu.
Doğubayazıt ve Diyadin ilçeleri arasında İpek geçidi bölgesinde etkili olan tipi ve buzlanma sebebi ile birçok kaza meydana geldi. 4 otobüs ve 3 tır kaza yaptı.
Yolcu otobüsleri ve ağır vasıtaların karıştığı kazada çok sayıda yaralının olduğu yaralıların Ağrı ve bölge hastanelerine sevk edildiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET GENÇ