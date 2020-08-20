Son dakika haberi... Afganistan'da bombalı saldırıda 2 kişi öldü
Gelen son dakika haberine göre Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
20.08.2020 06:49 | Son Güncelleme: 20.08.2020 07:20
Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Baglan Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Cavid Beşarat, basına yaptığı açıklamada, Band Yak Caddesi kenarına yerleştirilen bombanın, güvenlik güçlerini taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Beşarat, saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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Kaynak: AA