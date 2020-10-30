Son dakika haberi | ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 234 bin 345'e yükseldi

Son dakika haberine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 234 bin 345'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 234 bin 345'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 234 bin 345 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 9 milyon 221 bin 781 kişiye ulaştı. Ülkede, 5 milyon 986 bin 53 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı