Son dakika haberi | ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 234 bin 345'e yükseldi
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Son dakika haberi | ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 234 bin 345'e yükseldi

30.10.2020 19:10 | Son Güncelleme: 30.10.2020 19:14
Son dakika haberi | ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 234 bin 345'e yükseldi

Son dakika haberine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 234 bin 345'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 234 bin 345'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 234 bin 345 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 9 milyon 221 bin 781 kişiye ulaştı. Ülkede, 5 milyon 986 bin 53 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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