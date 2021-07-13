Son dakika haberi | 24 yıldır kayıp olan engelli kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı (2)
Gelen son dakika haberlerine göre 'ZAMAN AŞIMI'NDAN SERBEST KALDILARKocaeli'nin Darıca ilçesinde, 24 yıl önce kaybolan İbrahim Karakuş'un öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan eşi Ç.K., baldızı G.G., kayınbiraderi O.G. (41) ve baldızının o dönemde eşi olan E.A., Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.
'ZAMAN AŞIMI'NDAN SERBEST KALDILAR
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 24 yıl önce kaybolan İbrahim Karakuş'un öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan eşi Ç.K., baldızı G.G., kayınbiraderi O.G. (41) ve baldızının o dönemde eşi olan E.A., Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, 24 yıl önceki olayın zaman aşımına uğraması nedeniyle savcılıktaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir