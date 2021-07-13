Son dakika haberi | 24 yıldır kayıp olan engelli kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | 24 yıldır kayıp olan engelli kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı (2)

Son dakika haberi | 24 yıldır kayıp olan engelli kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı (2)
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre 'ZAMAN AŞIMI'NDAN SERBEST KALDILARKocaeli'nin Darıca ilçesinde, 24 yıl önce kaybolan İbrahim Karakuş'un öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan eşi Ç.K., baldızı G.G., kayınbiraderi O.G. (41) ve baldızının o dönemde eşi olan E.A., Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

'ZAMAN AŞIMI'NDAN SERBEST KALDILAR

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 24 yıl önce kaybolan İbrahim Karakuş'un öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan eşi Ç.K., baldızı G.G., kayınbiraderi O.G. (41) ve baldızının o dönemde eşi olan E.A., Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, 24 yıl önceki olayın zaman aşımına uğraması nedeniyle savcılıktaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vahap Seçer Devlet Bahçeli Mustafa Destici İbrahim Aydemir
Magazin Sibel Can Sezen Aksu Ebru Gündeş Melisa Döngel
Spor Balotelli Salih Uçan Şenol Güneş Şaban Yılmaz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | 24 yıldır kayıp olan engelli kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 17:18:35. #1.14#

title