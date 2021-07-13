Son dakika haberi | 24 yıldır kayıp olan engelli kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı (2)

Gelen son dakika haberlerine göre 'ZAMAN AŞIMI'NDAN SERBEST KALDILARKocaeli'nin Darıca ilçesinde, 24 yıl önce kaybolan İbrahim Karakuş'un öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan eşi Ç.K., baldızı G.G., kayınbiraderi O.G. (41) ve baldızının o dönemde eşi olan E.A., Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.