Son dakika haber | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.120 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.121,50 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,9 üzerinde 2.120,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 2.100,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 2.106,75 puana çıktı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalması ve Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlarıyla pay piyasalarında pozitif bir seyir izlediğini bildirdi.

Bugün yurt içinde hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve ZEW beklenti endeksi, Avro Bölgesi'nde üçüncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.150 ve 2.200 seviyelerinin direnç, 2.060 seviyesinin destek olarak öne çıktığını bildirdi.

#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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