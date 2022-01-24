Son dakika haber... Şırnak'ta terör operasyonu: 20 gözaltı - Haberler
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Son dakika haber... Şırnak'ta terör operasyonu: 20 gözaltı

Son dakika haber... Şırnak'ta terör operasyonu: 20 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam edene operasyonlar sonucunda 20 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam edene operasyonlar sonucunda 20 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 17-23 Ocak 2022 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve MLKP terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlar tarafından 16'sı adli kontrol şartıyla, 3'ü serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise ilgili il birimine teslim edildi. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Terör, PKK, 3. Sayfa, Haber

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