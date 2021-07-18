Son dakika haber: Siirt'te polis ekipleri, besicileri ve vatandaşları "sahte paraya" karşı uyardı

Son dakika haberleri... Siirt'te polis ekipleri Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında görüştüğü besici ve vatandaşlara sahte para konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Siirt'te polis ekipleri Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında görüştüğü besici ve vatandaşlara sahte para konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarında besici ve vatandaşlarla görüştü.

Sahte paraya karşı tedbirli olmaları uyarısında bulunan ekipler, besicilerden satış karşılığında aldıkları parayı kontrol etmeleri istendi.

Ekipler, vatandaşlara sahte para ile ilgili bilgilerin yer aldığı broşür de dağıttı. Vatandaşlardan dolandırıcılıkla ilgili durumlarda ihbarda bulunulması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz