Son dakika haber! Rize'de yasa dışı kenevir operasyonu

Rize'nin Güneysu ilçesinde yasa dışı kenevir eken 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Yukariislahiye köyünde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından elde edilen istihbaratlar doğrultusunda C.S ve F.S isimli şahısların ev ve eklentileri ile evlerinin yanında bulunan bahçede Narkotik Tespit Köpeği Atak ile birlikte yapılan aramalarda 40 kök kenevir bitkisi, 1465 gram esrar maddesi ve 3 gram Kenevir Tohumu ele geçirildi. Geçirilen maddelere istinaden şüpheli şahıslar C.S ve F.S gözaltına alındı. - RİZE

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