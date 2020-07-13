Son dakika haber... Petrol İş Sendikası Trakya Şubesi Genel Kurulu Son dakika gelişmesine göre Lüleburgaz'da Petrol İş Sendikası Trakya Şubesi'nin 8. Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Lüleburgaz'da Petrol İş Sendikası Trakya Şubesi'nin 8. Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Bir otelde sendikanın Genel Sekreteri Salih Akduman'ın divan başkanlığında yapılan genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mevcut şube başkanı Ercan Yavuz'un adaylıktan çekilmesiyle tek liste halinde gerçekleşen seçimde Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Kaya, şube başkanlığına seçildi.

89 oy kullanılan seçimde 85 oy alan Mehmet Kaya başkan seçilirken, 4 oy boş çıktı.

Kaynak: AA