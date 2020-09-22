Son dakika haber... Ortaca'da trafik kazası: 1 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Ortaca'da trafik kazası: 1 ölü

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haber... Ortaca'da trafik kazası: 1 ölü
22.09.2020 14:17 | Son Güncelleme: 22.09.2020 14:21

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ortaca-Dalyan karayolu Ekşiliyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Dalyan'dan ilçe merkezi istikametine seyir halindeki 09 ACK 688 plakalı hafif ticari araç, yaya geçidinden yolun karşına geçmeye çalışan Kadir Arslan yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücü Arslan yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ortaca Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aslan'ın cansız bedeni Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Hulusi Akar Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Cimilli İbo Deniz Akkaya
Spor Tamer Tuna Erol Bulut Vedat Muriqi Rıza Çalımbay Josef De Souza
Daha Fazla Kaza Ateş Çocuk Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Ortaca'da trafik kazası: 1 ölü - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 14:27:42. #1.15#
title