Son dakika haber... Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Niğde'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı gözaltına alındı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, 29 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında düzenledikleri operasyonlarda 19 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada, 70 gram bonzai, 7,7 gram metamfetamin, 11 gram eroin ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title