Son dakika haber... Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, 29 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında düzenledikleri operasyonlarda 19 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada, 70 gram bonzai, 7,7 gram metamfetamin, 11 gram eroin ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

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