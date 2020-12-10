Son dakika haber: Kütahya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haber: Kütahya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

10.12.2020 19:15 | Son Güncelleme: 10.12.2020 19:18
Son dakika haber: Kütahya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi... Kütahya'nın Gediz ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mehmet Karaca (64) yönetimindeki 43 KM 866 plakalı otomobil, Gediz-Simav kara yolunun 23. kilometresinde, karşı yönden gelen İsmail Aytekin'in (49) kullandığı 45 V 2227 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Karaca ile aynı araçtaki Emine Gümüş (38) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan minibüs sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince, Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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