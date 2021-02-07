Son dakika haber | Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 14 sivil öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 14 sivil öldü

07.02.2021 20:29 | Son Güncelleme: 07.02.2021 20:32
Son dakika haber | Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 14 sivil öldü

Son dakika haberlerine göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusundaki Beni şehrinde isyancıların saldırısında en az 14 sivil hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusundaki Beni şehrinde isyancıların saldırısında en az 14 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Beni şehrinin Mabule köyüne isyancı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF) tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırıda en az 14 sivil hayatını kaybetti.

ADF üyelerinin 5 Şubat'ta ülkenin Uganda sınırında bulunan Rwenzori bölgesinde düzenlediği saldırıda 21 sivil yaşamını yitirmişti.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana en az 3 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ziya Selçuk Meral Akşener Muharrem İnce Mehmet Ali Çelebi
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Serdar Aziz Hakan Kutlu Ünal Karaman Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Bursa Derbi Kadıköy Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 14 sivil öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 20:37:59. #1.15#
title