Son dakika haber! Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly'den Başkan Altınok'a veda ziyareti

ANKARA (İHA) - Türkiye'de görev süresi dolan Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a veda ziyareti gerçekleştirdi.

Kazakistan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, Türkiye'deki görev süresinin dolması nedeniyle Keçiören Belediye Başkanı Altınok'a veda ziyaretinde bulundu. Kazakistan ve Türkiye dostluğuna sunduğu katkılardan dolayı Saparbekuly'e teşekkür eden Altınok, "Abzal Bey'in büyükelçilik görev süresince Türk dünyasına, Kazakistan ve Türkiye'nin kardeşlik ve dostluğuna büyük hizmetleri oldu. Turan dünyamıza büyük hizmetleri oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah unutmayacağız, kardeşliğimiz ebet müddet var olacak. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Kazakistan'ın Türk dünyasının önemli ülkelerinden biri olduğuna da dikkati çeken Altınok, "1990'lı yıllar dünyanın yeniden şekillendiği yıllardı. Varşova Paktı'nın çöküşü ile bağımsızlığını kazanan Orta Asya'dan, Balkanlar'dan, Batı Avrupa'dan birçok devlet olmuştur. Aynı zamanda Varşova Paktı'nın dağılması ile 5 Türk cumhuriyetimiz de bağımsızlığını ilan etti. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz de kardeşliğin gereği olarak bu devletlerimizin bağımsızlığını tanıdı. 5 ülkemizden biri olan Kazakistan'daki nüfusa baktığımız zaman ise dezavantajlı bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Nüfusunun yüzde 50'si Kazak, yüzde 50'si de başka milletlere mensup insanlardan oluşmaktadır. Tüm bu farklılıklara rağmen Kazakistan ekonomik, siyasi ve jeopolitik bakımdan önemli bir ülke olmuştur" dedi.

Büyükelçi Abzal Saparbekuly ise, Altınok'un Türk dünyasına gösterdiği hassasiyet ve Türk kültürünün yaşatılması için ortaya koyduğu eserlerden büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirerek, teşekkürlerini bildirdi. - ANKARA

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