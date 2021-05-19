Son dakika haber: Kapı kapı dolaşıp 20 gündür zihinsel engelli oğlunu arıyor

Gelen son dakika haberine göre Bursa'da gece "Tuvalete gidiyorum" diyerek yatağından kalkıp evden ayrılan engelli gençten 20 gündür haber alınamıyor.

Bursa'da gece "Tuvalete gidiyorum" diyerek yatağından kalkıp evden ayrılan engelli gençten 20 gündür haber alınamıyor. Epilepsi hastası oğlunun kendini ifade etmekte güçlük çektiğini belirten anne, çalmadık kapı bırakmadığını ama oğlunu bulamadığını belirtti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Tuna Mahallesi 11. Gelibolu Sokak'ta oturan ve Aziz Torun Engelliler Okulu'nda eğitim gören 24 yaşındaki Cevat Yalçın, 30 Nisan gecesi saat 01.30 sularında "Tuvalete gidiyorum" diyerek yatağından kalktıktan sonra evden ayrıldı. Sabah uyandıklarında çocuklarının yatağına halen dönmediğini fark eden Birsen (59) ve Şevket (58) Yalçın çifti, evin bahçesine, komşularına ve gidebileceği yerlere baksalar da oğullarını bulamadı. Çocuklarının hayatından endişe eden aile, Merinos Polis Merkezi'ne giderek kayıp ihbarında bulundu.

Oğlunun 20 gündür bulunamadığını belirten acılı anne Birsen Yalçın, oğlunun epilepsi hastası olduğunu ve nöbet geçirmiş olabileceğini söyledi. Oğlunun kendini ifade etmekte güçlük yaşadığını belirten Yalçın, "Daha öncede bir kaç kez kayboldu ama 2-3 gün içerisinde şehir merkezinde bulundu. Kamyonlara binip yolculuk yapıyor. Kendini ifade edemiyor. Hiç bu kadar uzun sürmezdi. Oğlum hayatta mı çok merak ediyoruz. Görenlerin insanlık namına 0536 745 29 58 numaralı telefona haber vermesini rica ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan kayıp genç ile ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı