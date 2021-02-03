Son dakika haber! Kadın kıyafeti çalan hırsızları jandarma yakaladı

Son dakika habere göre KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde girdikleri evden kadın kıyafeti çalan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde girdikleri evden kadın kıyafeti çalan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Nefsidoğanlı Mahallesi'ndeki gurbetçi vatandaşların evlerinde son zamanlarda hırsızlık olaylarının artması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araşırıma Timi (JASAT) ile Narlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri araştırma başlattı. Yapılan araştırmada, şüphelilerin N.G. (34) ve İ.B. (38) olduğu belirlendi. İki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, jandarma Nefsidoğanlı Mahallesi'nde de yeni hısızlıklara karşı tedbir aldı.

Şüpheliler, bir gurbetçinin evinin bahçe kapısını sökerek bunu merdiven gibi kullanıp ikinci katın balkonundan içeri girdi. Bu sırada devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphelileri fark etti. Evden çaldıkları kadın kıyafetlerini kapının önüne bırakan N.G. ve İ.B., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ